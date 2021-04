Vaccini ai detenuti nel Lazio, Salvini: “Prima loro dei disabili, roba da matti”. Il Pd: “Gaffe clamorosa”

È polemica sulle parole pronunciate dal Matteo Salvini, riguardo ai vaccini ai detenuti nel Lazio. Si è avviato un vero e proprio caso politico sul tema

Il tema delle vaccinazioni anti-Covid per i detenuti delle carceri italiane, sta alimentando in queste ore un acceso dibattito politico. La discussione è iniziata con un tweet del leader della Lega Salvini.

Nella giornata di ieri, 11 aprile, sul profilo Twitter di Matteo Salvini è comparso un tweet che ha scatenato un vero e proprio caso politico.

Salvini, postando una pagina sull’articolo di ieri del Corriere della Sera, che aveva come tema quello della vaccinazioni ai detenuti che verranno effettuate nel Lazio e in Campania all’arrivo delle dosi di Johnson e Johnson, si è cosi espresso:

La critica di Salvini è rivolta all’assessore regionale Alessio D’Amato, il quale ha annunciato che all’arrivo nel Lazio delle prime dosi di vaccini anti-Covid Johnson e Johnson, verranno vaccinati “detenuti e agenti penitenziari delle carceri del territorio”. Scelta aspramente criticata dal leader della Lega, che proprio non accetta il fatto che queste categorie possano avere la priorità su anziani e disabili.

Immediata la risposta dell’assessore D’Amato, che con una nota ha così commentato le parole di Salvini:

“Che un ex Ministro degli Interni definisca roba da matti la vaccinazione degli agenti della penitenziaria e dei detenuti è un’azione da maramaldo. Il Lazio è tra le prime Regioni italiane per copertura vaccinale agli anziani e in generale per livello di somministrazioni. Su queste questioni serve serietà, in Lombardia e Veneto sono iniziate a marzo le vaccinazioni nelle carceri“.