Vaccini: Confcommercio Salute, '40 strutture convenzionate pronte come hub vaccini'

Napoli, 7 apr. (Adnkronos) – “Sono quaranta le strutture accreditate tra Rsa, case di cura e centri di analisi cliniche e diagnostiche, afferenti a Confcommercio salute e Federsociale, pronte a diventare hub vaccinali per il Covid 19. E’ una battaglia di civiltà in un momento particolarmente difficile per la nostra comunità”.

Lo ha dichiarato Salvatore Isaia, presidente di Confcommercio Salute e numero uno di Federsociale.

“Sentiamo il dovere di fare la nostra parte nella corsa contro il tempo per battere il virus. La vaccinazione di massa – aggiunge Isaia – è l’unico strumento efficace per tornare quanto prima alla normalità. Vogliamo offrire un contributo concreto e fattivo per tagliare questo traguardo nel minor tempo possibile per rendere così possibile la ripartenza”.