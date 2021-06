Il vaccino AstraZeneca a Napoli è stato somministrato per sbaglio a 44 persone con un'età inferiore ai 40 anni.

Il vaccino AstraZeneca è stato somministrato per sbaglio a 44 persone con un’età inferiore ai 40 anni a Napoli. L’errore è stato del farmacista incaricato di prendere il flacone, che ha scongelato il vaccino sbagliato.

Vaccini Covid a Napoli: AstraZeneca somministrato per sbaglio

A Napoli, come riportato da Repubblica, 44 persone sono state vaccinate per errore con AstraZeneca. In realtà dovevano ricevere il vaccino Pfizer, in quanto avevano un’età inferiore a 40 anni. Il fatto è accaduto domenica 30 maggio nel centro vaccinale della Fagianeria a Capodimonte. Le persone che sono state vaccinate hanno un’età compresa tra i 18 e i 38 anni. La Repubblica ha spiegato che probabilmente si è trattato di un errore del farmacista incaricato di prendere il flacone.

Invece di scongelare Pfizer ha scongelato AstraZeneca e poi ha preparato le siringhe per queste prime dosi. La persona che ha somministrato il vaccino era convinta di aver usato Pfizer, proprio come coloro che hanno ricevuto l’inoculazione. Anche sul certificato è stato riportato il nome del vaccino sbagliato.

Vaccini Covid a Napoli: la Asl sta avvisando le persone vaccinate

Al momento la Asl sta cercando di contattare tutte le 44 persone che hanno ricevuto AstraZeneca per errore, per avvisarle di quanto accaduto.

“Nessuna macchina organizzativa o azione umana, per quanto ci si possa lavorare, è scevra da errori. Nonostante la massima attenzione e i protocolli che abbiamo messo in campo, quanto accaduto ci ricorda che non si può e non si deve mai abbassare la guardia. Va anche detto che l’errore, in questo caso, ha come risultato l’immunizzazione da un virus che è sempre e comunque il rischio maggiore” ha spiegato Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro a Repubblica.

Vaccini Covid a Napoli: open day

La Asl Napoli 2 ha bloccato la somministrazione del vaccino AstraZeneca nell’open day del 10 giugno, dedicato alle persone dai 18 anni in su. Nella serata di ieri è arrivato lo stop in attesa del parere del Cts sull’uso di AstraZeneca nella fascia dei più giovani. Il vaccino non è consigliato per gli under 60. La Asl Napoli 2 ha confermato l’open day ma con Pfizer e Moderna, per cui ci saranno 4.000 dosi di questi due vaccini per le somministrazioni dai 18 anni in su.