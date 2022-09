Vaccini Covid, Bassetti: “Il paracetamolo ha più effetti collaterali”

Matteo Bassetti ha parlato degli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid, e ha detto che sono "inferiori a quelli del Paracetamolo".

Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha recentemente presentato il suo nuovo libro, intitolato “Il mondo dei microbi“.

Durante la presentazione una parte del discorso è inevitabilmente ricaduta sui vaccini anti-Covid.

«Grande merito ai vaccini, che hanno permesso di vivere un 2022 normale». Queste le parole di Bassetti, che si è soffermato anche sugli effetti collaterali dei vaccini, ricordando che «tutti i farmaci ne hanno» e, ad esempio, «il paracetamolo ne ha di più rispetto ai vaccini».

I vaccini aggiornati arriveranno a metà settembre

Nel frattempo, mentre le adesioni alla campagna per la quarta dose degli over 60 sono state inferiori a quanto il governo si aspettasse, il ministro della Salute, Roberto Speranza, fa sapere che per metà mese arriveranno i vaccini aggiornati, che dovrebbero essere in grado di contrastare efficacemente le nuove varianti.