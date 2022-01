Vaccini Covid: in Brasile drive-in in stadi, a Berlino al museo

Roma, 19 gen. (askanews) – L’aumento dei contagi in tutto il mondo a causa della variante Omicron di Covid-19 spinge anche le vaccinazioni. In Brasile, a Rio, dove i casi sono in forte aumento, si vaccina anche negli stadi di calcio, come nel drive-in del Nilton Santos.

In Germania, invece, il museo Humboldt Forum, ospitato nell’ex castello di Berlino, ha aperto le sue porte per una speciale campegna vaccinale di tre giorni per incoraggiare i berlinesi a vaccinarsi e mantenere vivo il settore culturale; nonostante l’aumento dei contagi in Germania, infatti, i musei sono aperti alle persone vaccinate.