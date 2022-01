Vaccini, Ema: “Sicuri in gravidanza. Quarta dose? Ragionevole solo per i vulnerabili”

Parla Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema.

Gli ultimi dati sulla sicurezza dei vaccini anti-covid forniscono rassicurazioni anche sulla somministrazione di quelli mRna durante la gravidanza. A spiegarlo è Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali.

“I vaccini mRna contro il Covid-19 non causano complicazioni durante la gravidanza per le future mamme e i loro bambini”.

Covid, Ema: “Vaccino sicuro anche in gravidanza”

Tale conclusione è frutto di una revisione dettagliata a seguito di diversi studi che hanno coinvolto circa 65 mila gravidanze in diverse fasi.

“La revisione non ha riscontrato alcun segno di un aumento del rischio di complicazioni della gravidanza, aborti spontanei, nascite pretermine o effetti avversi nei bambini non ancora nati dopo la vaccinazione con mRnra Covid-19. Nonostante alcune limitazioni nei dati, i risultati appaiono coerenti in tutti gli studi che esaminano questi risultati”.