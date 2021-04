Vaccini: in Lazio, prenotazioni per gli under 50 a partire da giugno

Situazione vaccini in Lazio: da giugno, via alle prenotazioni per gli under 50. Intanto, entrano in servizio cinque nuovi centri vaccinali.

Vaccini Covid under 50: in Lazio, a giugno partono le prenotazioni. Intanto, il contatore regionale è arrivato a 1.638.597: nel Lazio, un cittadino su 4 ha ricevuto la prima dose e quasi 500mila anche la seconda.

Lazio: a giugno, vaccini per gli under 50

Lo aveva detto e ribadito, la Regione: “Il Lazio non ferma la campagna vaccinale e procede con le prenotazioni per gli under 60 e oltre”. Già dalla mezzanotte di martedì 27 aprile, partono le prenotazioni per i 59 e i 58enni (nati nel 1962 e nel 1963), mantenendo la precedenza per i soggetti che presentano comorbidità.

Dai primi di giugno, invece, sarà il turno delle prenotazioni per gli under 50.

La Regione smentisce le fake news circolate riguardo le date precise per l’avvio degli appuntamenti per i residenti che sono nati a partire dal 1961 (che saranno comunicate alla fine della settimana): non partiranno i giorni del 17 maggio per le fasce 50-54, del 7 e del 14 giugno per i 45-49 e i 40-45.

Inoltre, la Regione sottolinea che le prenotazioni restano quelle da portale regionale SaluteLazio, e non quindi quelle tramite numero verde, farmacie e medici di base.

Nuovi centri vaccinali

Il Lazio punta ad arrivare entro l’estate ad aver immunizzato circa l’80% della popolazione residente nel territorio. Per questo motivo entrano in servizio i centri vaccinali di Cinecittà studios, Porta di Roma e via Quirino Majorana: tre nuovi hub in cui verrà somministrato il vaccino Pfizer.

Non solo: si sblocca poi la situazione della Vela di Calatrava al Policlinico di Tor Vergata e del drive-in nel grande parcheggio dell’outlet di Valmontone (che sarà attivo a partire dalla mattina di sabato 24 aprile), dove verrà invece somministrato il monodose Johnson&Johnson. Le prenotazioni per questi cinque nuovi centri vaccinali sono già partite da mezzanotte.