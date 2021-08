Vaccini in Puglia: da oggi la fascia 12-18 anni senza prenotazione

In Puglia oggi, 16 agosto, come stabilito da Figliuolo, hanno preso il via le vaccinazioni per la fascia dai 12 ai 18 anni senza prenotazione.

Vaccini in Puglia: senza prenotazione dai 12 ai 18 anni

In Puglia, a partire da oggi, 16 agosto, per i giovani tra i 12 ai 18 anni sarà possibile vaccinarsi contro il Covid senza dover prenotare, seguendo dei percorsi preferenziali. Secondo l’ultimo report settimanale della struttura commissariale per l’emergenza, in Puglia i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che non hanno ancora ricevuto neanche una dose di vaccino sono 165.481. In modo particolare, tra i 12 e i 15 anni mancano all’appello ancora 107.523 adolescenti.

Ultimamente sono stati fatti numerosi appelli ai più giovani, con varie modalità, compresi i premi a chiunque decida di vaccinarsi e serate dedicate ai vaccini.

Vaccini in Puglia: la fascia 12-18 anni

L’Asl di Bari darà la possibilità ai giovani tra i 12 e i 18 anni di vaccinarsi in tutti i centri di somministrazione senza prenotare. Le somministrazioni saranno effettuate nelle sedi e nelle fasce orarie indicate nel calendario di agosto degli hub, consultabile sul sito aziendale.

Anche a Lecce i più giovani potranno accedere agli hub vaccinali senza prenotazione. Dal 23 agosto partiranno le sedute dedicate agli studenti nelle scuole della provincia. L’Asl di Taranto ha previsto anche due Open Day in modalità drive through, programmati per il 20 e il 27 agosto presso l’hub di Porte dello Jonio. Ci saranno anche due Notti bianche dei vaccini.

Vaccini in Puglia: i dati

Le somministrazioni effettuate nelle ultime 48 ore sono arrivate a 8100 nei centri vaccinali della Asl Bari.

Si tratta di 6.104 prime dosi e 2.003 seconde dosi, l’80% dei quali è stata iniettata a soggetti tra i 12 e i 39 anni. Complessivamente, sono state 5.103.232 le dosi di vaccino anti-Covid che sono state somministrate in Puglia fino ad oggi, con i dati aggiornati dal Report del Governo nazionale. Si tratta del 96.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.278.775. Ora la priorità sarà quella di vaccinare la fascia d’età più giovane prima del rientro a scuola di settembre, che sarà in presenza.