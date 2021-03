Avrà luogo nel pomeriggio del 29 marzo l’incontro tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e le Regioni. Sul tavolo il piano vaccinale.

Sono giorni cruciali questi per l’andamento della curva pandemica in Italia. Buona parte delle regioni italiane sono in zona rossa, eppure molte sono le criticità da risolvere a cominciare dalla definizione di un obbligo o meno per gli operatori sanitari, ma anche la riapertura delle scuole in zona rossa definita al momento fino agli studenti di prima media.

Per questo motivo definire i dettagli della piano vaccinale risulterà quanto mai cruciale.

Proprio il piano vaccinale sarà sul tavolo del vertice tra Governo e Regioni previsto nel pomeriggio di lunedì 29 marzo, al quale parteciperanno anche il capo della protezione civile Curcio, il ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini e il commissario all’emergenza straordinaria Figliuolo.

Vaccini, atteso incontro tra Governo e Regioni

È atteso nel pomeriggio di lunedì 29 marzo, il vertice tra Governo e Regioni.

Al centro dell’incontro sarà il piano vaccinale, considerato quanto essenziale in un periodo nel quale si cerca di accelerare il più possibile verso un ritorno alla normalità. “È giusto che il governo, a fronte di una curva pandemica che pur in maniera timida sta cominciando a scendere preveda dopo Pasqua che fino alla prima media si possa tornare a scuola. Come peraltro faceva il governo Conte quando nelle zone rosse solo dalla seconda media in su si chiudeva”, ha dichiarato il presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini durante la trasmissione “Mezz’ora in più”.

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla possibilità di riaprire ha dichiarato: “È possibile immaginare che, come già accaduto, nelle prossime settimane, con l’avanzata del caldo, della possibilità di stare di più all’aperto con le vaccinazioni che aumenteranno, i contagi diminuiranno più rapidamente dello scorso anno. Dunque, se lo scorso anno abbiamo cominciato a riaprire nel mese di maggio, forse potremmo anche anticipare un po’”.