Vaccini: Oms, 'tornati ai livelli del 2008, 48 mln bimbi senza quelli essenziali'

Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - "Durante la pandemia, i livelli di vaccinazioni essenziali sono calati in oltre 100 Paesi, portando a un aumento dei focolai di morbillo, difterite, poliomielite e febbre gialla. Tra il 2019 e il 2021, si stima che 67 milioni di bambini abbiano perso almeno un...

Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) – "Durante la pandemia, i livelli di vaccinazioni essenziali sono calati in oltre 100 Paesi, portando a un aumento dei focolai di morbillo, difterite, poliomielite e febbre gialla. Tra il 2019 e il 2021, si stima che 67 milioni di bambini abbiano perso almeno una vaccinazione essenziale, inclusi 48 milioni di bambini del tutto non vaccinati". A lanciare l'allarme, nella settimana mondiale delle vaccinazioni, è il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus, in conferenza stampa da Givevra.

"Questa drammatica inversione di tendenza – sottolinea Tedros – segue quasi un decennio di stallo e ha riportato i tassi di vaccinazione a livelli mai visti dal 2008".