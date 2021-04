Vaccini, quante dosi potranno somministrare le regioni dal 16 al 22 aprile?

Contando che l'Italia riceverà 4 milioni di vaccini, è stato stabilito il numero di dosi da somministrare giornalmente in ognuna delle regioni.

Alla luce delle nuove consegne dei vaccini previste in settimana, il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha fissato gli obiettivi per la somministrazione nelle diverse regioni. Questi sono infatti i giorni decisivi che porteranno all’Italia quattro milioni di dosi.

Quanti vaccini alle regioni?

In questi giorni è previsto l’arrivo di tre milioni di dosi Pfizer suddivise in due tranches da 1,5 milioni, circa 500 mila dosi di Vaxzevria (Astrazeneca), oltre 400 mila di Moderna e 180 mila di Janssen (Johnson & Johnson). Per quest’ultimo siero, dopo la sospensione in via precauzionale negli Stati Uniti, si attendono indicazioni sulle categorie a cui somministrarlo.

Sulla base di questi numeri, la struttura commissariale ha stabilito il numero di dosi da iniettare ogni giorno regione per regione e il totale delle somministrazioni che dovranno essere fatte nella settimana dal 16 al 22 aprile.

In totale ne verranno somministrate 315.718 al giorno e 2.210.026 così suddivise: