Vaccini, Speranza: “Dal 3 giugno prenotazioni aperte per tutte le classi di età”

Come già annunciato da Figliuolo, Speranza ha confermato che da domani mercoledì 3 giugno tutti potranno prenotare i vaccini anti Covid.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che a partire da giovedì 3 giugno 2021 tutti potranno procedere con la prenotazione dei vaccini indipendentemente dalla fascia d’età di appartenenza. Il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo lo aveva già anticipato e l’esponente del governo lo ha confermato tramite i suoi canali social.

Vaccini, Speranza: “Dal 3 giugno si possono prenotare tutti”

“Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti“. Con queste parole Speranza ha annunciato il via libera alla prenotazione di un appuntamento per ricevere i vaccini Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson e Astrazeneca senza limiti d’età. Ciò vuol dire che possono prenotarsi anche gli under 30 fino a 16 anni, anche se comunque le loro vaccinazioni inizieranno qualche settimana dopo.

Speranza sui vaccini dal 3 giugno: quante sono le persone immunizzate

Stando ai dati attualmente disponibili, in Italia sono state somministrate l’88,7% delle quasi 40 milioni di dosi ricevute e 12,3 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale.

Speranza sui vaccini dal 3 giugno: come prenotare regione per regione

Non essendo le prenotazioni gestite a livello nazionale, ogni regione ha un proprio sistema per fissare la somministrazione del vaccino. Qui le modalità in vigore in ognuna: