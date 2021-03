Il vaccino AstraZeneca cambia ufficialmente nome e diventa Vaxzevria. Lo ha annunciato la casa farmaceutica anglosvedese.

Il vaccino anti-Covid AstraZeneca cambierà ufficialmente nome e diventerà Vaxzevria. Ad annunciarlo la casa farmaceutica anglosvedese che ha comunicato all’Agenzia Europea del Farmaco (Ema), il nome commerciale del vaccino sviluppato con l’Università di Oxford.

AstraZeneca cambia nome

Per essere più precisi, non si tratta proprio di un cambio di nome. Semplicemente, il vaccino AstraZeneca avrà per la prima volta un nome ufficiale, visto che fino ad ora era conosciuto solo con il nome dell’azienda produttrice. Il nuovo nome ora sostituirà quello precedente in tutto, comprese le etichette delle fiale, le scatole e il bugiardino. Tutto è accaduto in modo un po’ misterioso, visto che il nome Vaxzevria è apparso il 25 marzo scorso senza particolari annunci, attraverso la comunicazione all’Ema, che dopo qualche giorno lo ha introdotto ufficialmente.

Per evitare confusione, è stato specificato che in realtà si tratta dello stesso vaccino che precedentemente veniva chiamato Covid-19 Vaccine AstraZeneca. Il nuovo nome Vaxzevria compare anche sull’aggiornamento del bugiardino, in cui sono stati inseriti tra gli avvertimenti i rari casi di eventi avversi tromboemolici, misura dell’Ema dopo che era stato bloccato l’uso del vaccino anti-Covid. Il 18 marzo l’Agenzia Europea per i Medicinali ha confermato la sicurezza del vaccino AstraZeneca, spiegando che tutte le analisi non hanno rivelato evidenze del fatto che il vaccino possa aumentare il rischio di complicanze associate alla trombosi, ma nel bugiardino sarà indicata anche la possibilità di questo tipo di reazione avversa.