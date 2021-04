Vaccino AstraZeneca, per l’Ema esiste possibile nesso con rare trombosi

Secondo il comitato per la sicurezza dell'Ema esiste la possibilità che il vaccino AstraZeneca possa essere collegato ad alcuni rari tipi di trombosi.

Nella giornata del 7 aprile il comitato per la sicurezza dell’Ema ha ritenuto che il vaccino Vaxzevria (precedentemente noto come AstraZeneca) possa innescare una risposta immunitaria dell’organismo con conseguente disturbo atipico simile alla trombocitopenia indotta da eparina. Secondo l’Agenzia dunque i rari casi di trombosi riportati nelle ultime settimane dovrebbero essere elencati come effetti collaterali.