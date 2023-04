La notizia è di dominio pubblico e importantissima: entro il 2030 potremo avere un vaccino contro alcuni tipi di cancro, infarto e virus sinciziale: come funziona la rivoluzionaria scoperta scaturita dall’annuncio di Moderna? La casa farmacologica Usa ha spiegato che la pandemia di Covid19 ha accelerato in maniera esponenziale lo sviluppo della tecnologia dei vaccini a mRNA.

Vaccino contro cancro, infarto e virus

Il dato però è un altro: noi siamo abituati a considerare passi da gigante i fenomeni perché di essi non abbiamo il monitoraggio se non quando insorgono problemi, ma in realtà questa tecnologia esiste almeno da 30 anni. Perciò, come scrive repubblica: “i principi sui quali si basa sono studiati dagli anni 60”. I vaccini classici sono quelli con cui si inocula un virus o una parte di esso la tecnologia, quelli a mRNA invece prevedono “l’uso di istruzioni genetiche che servono per addestrare il nostro sistema immunitario”.

L’approvazione della Fda americana

Un “training” interno dunque che ci mette a livello cellulare in condizioni di combattere contro un patogeno specifico. Dai media si scopre che Moderna sta lavorando anche ai vaccini contro il virus sinciziale e contro il melanoma: per entrambi ha ottenuto dall’Fda americana la breaktrough therapy, la procedura accelerata di approvazione.