Vaccino contro la variante Omicron in Ue non prima dell’autunno

Bruxelles, 30 mar. (askanews) – Per il ministro della Sanità tedesco, Karl Lauterbach, i vaccini aggiornati per la variante Omicron non saranno disponibili in Ue “prima dell’autunno”. Il virologo star della tv durante la pandemia ha inoltre suggerito che un nuovo booster, quindi una quarta dose, sarà necessaria per gli over60.

“Sto aspettando i vaccini aggiornati più in là, poiché il loro sviluppo, per quanto ne so, sarà ritardato. Faccio conto sui nuovi vaccini non prima dell’autunno.

Settembre potrebbe essere il mese obiettivo. E pertanto è molto importante che per fare la quarta dose non aspettiamo fino a quando non arrivano i nuovi vaccini aggiornati”, ha affermato Lauterbach martedì a margine di un incontro dei ministri della Sanità dell’Ue a Bruxelles.

(FONTE IMMAGINI EBS)