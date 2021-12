Vaccino Covid 5-11 anni, Letizia Moratti: “In Lombardia 30mila prenotazioni in un giorno”

Dose di vaccino 5-11 anni, Letizia Moratti annuncia una diretta Facebook per fugare i dubbi e spiega: “In Lombardia 30mila prenotazioni in un giorno”

In merito alla dose di vaccino anti covid per i bambini dai 5 agli 11 anni Letizia Moratti ha annunciato con orgoglio che “in Lombardia ci sono state oltre 30mila prenotazioni in un giorno”. L’assessore regionale al welfare lo ha sottolineato a margine della tappa milanese di presentazione del Pnrr, spiegando che “c’è un’assoluta fiducia nella sanità e nella scienza”.

Dose 5-11 anni, Letizia Moratti rassicura i genitori lombardi sul vaccino pediatrico

I dati iniziali prima del disco verde del 16 dicembre infatti davano i genitori della Lombardia come non molto propensi, in percentuale, a far vaccinare i figli under 12, ma i nuovi numeri della Moratti sembrano sconfessare questa iniziale tendenza. Ha spiegato Moratti, che sul tema dubbi prende la cosa molto sul serio: “Per garantire che dubbi e perplessità vengano affrontati e risolti il 16 dicembre abbiamo previsto due ore di risposta da parte di 5 personalità scientifiche della nostra regione anche perché mamme, papà, genitori e nonni con eventuali dubbi e incertezze possono avere delle risposte che consentano di fugare questi dubbi”.

Letizia Moratti e la dose di vaccino per la fascia 5-11 anni: “Entusiasmo e convinzione dei genitori”

A tal proposito la stessa Moratti ha pubblicato un lungo ed esaustivo post sulla sua pagina Facebook che dice: “Sempre più orgogliosa della risposta dei cittadini lombardi agli appelli alla vaccinazione anti covid. In particolare, devo ringraziare i genitori dei bambini 5/11 anni che, dall’apertura delle prenotazioni per questa fascia di età, hanno risposto con entusiasmo e convinzione”.

Fascia 5-11 anni e dose di vaccino, Letizia Moratti annuncia una diretta Facebook e una linea whatsapp per fugare i dubbi

E ancora: “Sono a questo momento quasi 32mila infatti le adesioni, partite per giunta in un giorno festivo come la domenica, pari già al 5,3% della platea dei 600mila ragazzi interessati”. L’assessore e vicepresidente del Pirellone ha poi chiosato: “Invito ancora calorosamente le mamme e i papà a prenotare la vaccinazione dei figli attraverso l’apposito portale, ricordando la diretta Facebook #Stopaidubbi in programma giovedì dalle 17 alle 19 con esperti pediatri chiamati a rispondere a domande e fugare dubbi.

Sin da ora si possono porre quesiti al numero whatsapp 334.6324686”.