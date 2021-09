Vaccino Covid ai bambini, Giorgia Meloni contraria: “Non lo farò fare a mia figlia”

Giorgia Meloni ha spiegato di essere contrario alla somministrazione del vaccino anti Covid: il commento della leader di Fratelli d’Italia.

Giorgia Meloni ha commentato durante un evento a Napoli le novità del vaccino Covid-19 per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. La leader di Fratelli d’Italia ha dichiarato di essere profondamente contraria alla scelta di vaccinare i più piccoli.

Meloni contraria al vaccino Covid-19 per i bambini 5-11 anni

Giorgia Meloni ha rilasciato un breve commento agli organi d’informazione. “Bisogna essere estremamente prudenti. Sappiamo che nei bambini piccoli l’impatto del Covid difficilmente produce effetti importanti. I vaccini e i medicinali sono strumenti e vanno valutati i rischi e i benefici. Mia figlia di 5 anni non credo che la farei vaccinare“, ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia.

Secondo la Meloni si tratterebbe di un errore dato che “nei bambini molto piccoli l’impatto del Covid difficilmente produce rischi importanti. I vaccini con tutta la sicurezza che possono avere hanno un’autorizzazione condizionata perché hanno fatto le loro sperimentazioni in un tempo molto rapido perché giustamente servivano“, continua la Meloni. Si tratta quindi di una posizione che arriva dopo quanto comunicato di recente da Pfizer.

