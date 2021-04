Vaccino Covid, Bassetti: “Assurdo che la gente voglia scegliere quale fare”

Intervistato a "L'Italia s'è desta", programma di Radio Cusano, Bassetti ha detto la sua sulle persone che vorrebbero scegliere il vaccino da ricevere

Intervistato a “L’Italia s’è desta”, un programma di Radio Cusano, l’infettivologo Matteo Bassetti è tornato a parlare di vaccini anti-Covid e in particolare ha mosso un’aspra critica verso tutti coloro che vorrebbero poter scegliere il vaccino da ricevere, definendo il tutto “abbastanza assurdo e allucinante”.

La critica di Bassetti parte dal presupposto che la gente dovrebbe fidarsi esclusivamente del consiglio dei propri medici, per quanto riguarda la scelta del vaccino, poichè questi hanno competenza in materia e riescono dunque ad indicare quello più adatto a ciascun soggetto.

“Abbiamo studiato una vita per capire, leggere gli studi clinici, quindi o si pensa che noi medici siamo lì per fare il male della gente oppure bisogna fidarsi del proprio medico di medicina generale che deciderà A, B o C “.

“Se non ci fidiamo o vogliamo essere noi a decidere quale vaccino fare, a questo punto è un meccanismo perverso e io non ci voglio stare. Gli enti regolatori sono lì per fare gli interessi delle case farmaceutiche allora non abbiamo capito niente. Sono gli stessi enti regolatori che ci permettono di avere farmaci grazie ai quali viviamo così a lungo. O quell’ente e la medicina è buono in toto, o non può essere buona solo a corrente alterna“.