Vaccino Covid, Frajese: “Problemi testicolari e alle ovaie”

Lo ha spiegato Giovanni Frajese, endocrinologo e professore dell’Università del Foro Italico di Roma, a Radio Radio, dove ha citato lo studio MECOVAC del dottor Antonio Simone Laganà, in cui venivano denunciate irregolarità del ciclo mestruale dopo la somministrazione di questi sieri. La ricerca continua a monitorare la relazione tra vaccinazione ed effetti collaterale, ma secondo quanto riportato dal professore il carattere sperimentale dei vaccini sembra essersi manifestato nelle recenti ricerche scientifiche, che confermano le problematiche alle ovaie e ai testicoli, soprattutto nella produzione di spermatozoi, in associazione al vaccino.

L’appello del dottor Frajese ai medici

Nel corso del suo intervento, il dottor Frajese ha precisato che “a livello di produzione di spermatozoi, si vede che ci sono dei problemi“, che emergono dopo la somministrazione del vaccino. “Ci sono problemi a livello ovarico e testicolare. Tutto questo non era previsto: se i vaccini non fossero stati sperimentali, come la scienza sostiene, tutte queste problematiche non ci sarebbero. Invece, mese dopo mese e settimana dopo settimana, scopriamo nuove interazioni con l’organismo umano” ha dichiarato il professore.

“Tutto ciò che sta succedendo e succederà a livello scientifico non sarà più fermato, ma i colleghi medici devono svegliarsi, non soltanto la magistratura! C’è una letteratura scientifica che sta svelando un passettino alla volta le reazioni avverse di questi vaccini Covid” ha aggiunto il medico, mettendo in guardia la comunità medica.