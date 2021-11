Vaccino Covid, Germania: “Utilizzare solo Pfizer per under 30 e donne in gravidanza”

In Germania, il Comitato permanente per le vaccinazioni Stiko ha raccomandato di usare solo il vaccino anti-Covid Pfizer per under 30 e gestanti.

In Germania, il Comitato permanente per le vaccinazioni Stiko ha fortemente raccomandato di somministrare esclusivamente il vaccino sintetizzato da Pfizer/BioNTech ai cittadini di età pari o inferiore ai 30 anni e alle donne in stato di gravidanza.

Una simile raccomandazione diramata da parte dell’agenzia consultiva tedesca sull’utilizzo del siero Pfizer/BioNTech riguarda non solo il ciclo di vaccinazione primario ma anche i giovani che dovranno sottoporsi ai richiami e che hanno ricevuto nel primo ciclo vaccinale un vaccino differente dal Pfizer.

Per quanto riguarda la raccomandazione del Comitato permanente per le vaccinazioni Stiko, l’uso preferenziale del vaccino Pfizer è scaturito in seguito ai risultati emersi da alcuni studi effettuati sui sieri anti-Covid. Il farmaco prodotto in collaborazione da Pfizer e BioNTech, infatti, mostra una minore incidenza rispetto all’insorgere di infiammazionicardiache negli under 30, se confrontato con il Moderna, altro vaccino a mRna utilizzato per immunizzare la popolazione mondiale contro il SARS-CoV-2.

Ancora, in relazione alle donne in dolce attesa, il Comitato permanente per le vaccinazioni Stiko, che ha sede presso il Robert Koch Institute, ha sottolineato che il vaccino Pfizer è raccomandato non solo per gli under 30 ma anche per le gestanti, a prescindere dalla loro età.

La bozza contenente le raccomandazioni redatte dall’organismo consultivo tedesco sul vaccino Pfizer/BioNTech verranno a breve inviate a tutti gli Stati tedeschi e verrà valutata da un gruppo di esperti, per poi essere eventualmente sottoposta a revisione.