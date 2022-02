Vaccino Covid, ipotesi quarta dose: “È oggetto di valutazione esclusivamente per gli immunocompromessi”

Il Ministero della Salute fa sapere: "La quarta dose per gli immunocompromessi è oggetto di valutazione da parte della nostra comunità scientifica".

La comunità scientifica sta valutando l’ipotesi di quarta dose di vaccino anti-Covid per i soggetti immunocompromessi: lo fa sapere il Ministero della Salute.

Vaccino Covid, ipotesi quarta dose

“La quarta dose, esclusivamente per gli immunocompromessi, è oggetto di valutazione da parte della nostra comunità scientifica.

Solo dopo il pronunciamento di AIFA potrà eventualmente essere autorizzata“. Così fanno sapere dal Ministero della Salute.

Dal Ministero è arrivata la precisazione dopo che la Regione Piemonte ha annunciato l’avvio della quarta somministrazione per i soggetti immunodepressi. In particolare, si precisa che non c’è stato alcun via libera formale al nuovo richiamo: si è trattato solo di un’interlocuzione tecnica informale fra Ministero e Regione.