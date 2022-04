Vaccino covid, Mantovani: “In autunno richiamo per tutti, ma aggiornato”

Mantovani: “In autunno richiamo per tutti, ma aggiornato, come tutti anch'io sono stufo di portare la mascherina, ma continuerò a farlo al chiuso"

In tema di vaccino anti covid Alberto Mantovani indica la strada: “In autunno richiamo per tutti, ma aggiornato”. Il direttore scientifico della Humanitas e presidente della fondazione omonima spiega in una intervista a La Stampa che la quarta dose dovrebbe estendersi oltre gli over 80 ed i soggetti fragili.

Ha spiegato Mantovani: “La speranza è che per allora si possa avere un vaccino aggiornato, più efficace sia verso la malattia sia verso il contagio, e che venga somministrato insieme all’antinfluenzale perché l’influenza può diventare molto rischiosa se si somma al Covid”.

Dal Centro congressi Santo Volto di Torino dove è in programma un summit sul tema pandemia Mantivani sosterrà questa linea: “Sarebbe un vaccino che prevedesse pure le varianti future di Sars-CoV-2.

Dico che è un sogno perché è stato coltivato a lungo per l’influenza senza successo”. La quarta dose già adesso è “una soluzione saggia, anche se ci sono pochi dati. Sulla sicurezza e sull’utilità a breve tempo del secondo booster non ci sono dubbi”.

Quarta dose e mascherine al chiuso

“Anche se uno studio di Vax4frail, consorzio che raggruppa 13 istituti di ricerca italiani, dimostra che tra anziani e fragili c’è grande variabilità di risposta alla quarta dose”.

E in merito all’utilizzo delle mascherine? Per Mantovani serve prudenza: “Come tutti anch’io sono stufo di portare la mascherina, ma continuerò a farlo al chiuso e negli assembramenti”.