Vaccino Covid, Mantovani: “Richiamo a 4 mesi? Scelta saggia, meglio giocare d’anticipo”

Mantovani parla della possibilità della terza dose di vaccino anti-covid a quattro mesi dalla seconda.

Circola da un pò l’ipotesi di un’ulteriore riduzione dell’intervallo di tempo tra la seconda dose e quella di richiamo ed a dire la sua in merito è il professor Alberto Mantovani, immunologo, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano e professore emerito dell’Humanitas University:

“Adesso bisogna giocare d’anticipo sul virus, è giusta la decisione di anticipare la terza dose di vaccino a 4 mesi dalla seconda. Allacciamo le cinture di sicurezza: solo così potremo mettere in protezione noi stesse, la società e il sistema sanitario nazionale”.

Vaccino Covid, Mantovani sull’ipotesi del richiamo a 4 mesi: “Decisione saggia”

Intervistato da Skytg24, Mantovani ha spiegato che:

“Conosciamo male la memoria immunologica, non siamo in grado di prevedere la protezione. La stima dei sei mesi era stata fatta su una base empirica e ragionevole. Abbiamo anche visto che dopo sei mesi la protezione resta alta per le forme gravi della malattia, ma è meno buona per l’infezione e la trasmissione. Lì la partita è diversa. Impariamo facendo ed è bene giocare d’anticipo adesso”

Dunque, stando a ciò che l’immunologo dice non ci sono rischi ad anticipare la terza dose eventualmente a 4 mesi, anzi è una decisione saggia:

“Bloccare la malattia grave e la morte è importante per gli individui ma anche per il servizio sanitario nazionale. Sulla terza dose anche per la fascia 11-17 anni diciamo che in questo momento in nessun posto al mondo è prevista ma sospetto sarà necessario. In questa fase aspettiamo di avere i dati”.

Vaccino Covid, Mantovani sull’ipotesi del richiamo a 4 mesi: “I vaccini non causano modificazione genetiche nè infertilità”

Mantovani ha posto l’attenzione anche sulla tematica della vaccinazione dei bimbi, precisando che:

“I bambini si aggravano meno degli adulti, muoiono meno, ma succede e questo è motivo di preoccupazione. Vanno vaccinati per proteggerli dalla malattia e dalla Mis-C, che è una conseguenza grave, non sono morti grazie alla competenza dei pediatri e in più siamo preoccupati dal Long Covid. I vaccini non causano modificazione genetiche nè infertilità. Non preoccupiamoci e non diamo credito a false notizie”.

Vaccino, Mantovani sull’ipotesi del richiamo a 4 mesi: “La vaccinazione è un cintura di sicurezza”

In aggiunta, Mantovani non ha potuto non volgere lo sguardo alla variante Omicron ed alle festività natalzie: