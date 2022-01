Vaccino Covid, Pregliasco: “Non dobbiamo considerare quarte dosi”

Il docente della Statale e direttore del Galeazzi, Fabrizio Pregliasco, ha bocciato la quarta dose di vaccino Covid e ipotizza richiami per i fragili.

Il docente della Statale e direttore del Galeazzi, Fabrizio Pregliasco, ha bocciato l’idea di una quarta dose di vaccino Covid e ipotizza richiami annuali per i più fragili.

Vaccino Covid, Pregliasco boccia la quarta dose

Il direttore medico dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e docente presso l’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, è stato molto chiaro: no a quarte dosi somministrate indiscriminatamente.

«Non dobbiamo considerare a mio avviso quarte dosi. Per ora è un discorso teorico, ma io credo che non sarà fattibile. Poi dovremo attendere l’Ema cosa dice e i dati israeliani ma a mio avviso non è facilmente sostenibile dal punto di vista organizzativo, economico e dell’accettazione da parte della popolazione».

Vaccino Covid, Pregliasco: “Quarta dose solo per i fragili”

«Non si ottiene granché, un incremento dei titoli anticorpali ma il risultato clinico, stando ai primi dati che arrivano da Israele, non è così importante. La vaccinazione a mio avviso dovrà slittare in una strategia come quella dell’influenza: un richiamo annuale il cui target saranno i soggetti fragili e i soggetti più esposti».

Questo il pensiero di Pregliasco su un ulteriore dose booster di vaccino. Ancora, ha poi parlato dell’andamento attuale della pandemia:

«È vero, l’Rt si è abbassato, ma purtroppo è ancora superiore a 1 nell’ultima rilevazione e quindi c’è ancora una fase di crescita, ma se non altro con una riduzione della velocità. La discesa è in vista».

Vaccino Covid, Pregliasco: “Omicron aiuterà”

La variante Omicron – e probabilmente la sua mutazione Omicron 2 – sta dilagando in Europa e nel mondo, ma l’infettivologo e ricercatore della Statale è convinto che questo “contagio di massa” possa portare a vantaggi in futuro: