Vaccino Covid, Speranza agli over 60: “Fate la terza dose, le scorte ci sono”

Speranza ha invitato gli over 60 ad effettuare la terza dose di vaccino sottolineando come ci siano scorte per garantirla a tutti.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha lanciato un appello agli over 60 affinché si sottopongano alla terza dose di vaccino anti Covid: si tratta, ha sottolineato, di un passaggio fondamentale per avere un’ulteriore protezione contro l’infezione.

Speranza sulla terza dose

Intervenuto a margine dell’inaugurazione della Breast Unit Tor Vergata a Roma, l’esponente del governo ha ricordato che ci si può vaccinare con la terza dose a partire dai 60 anni. L’invito dell’esecutivo è rivolto sia al personale sanitario e delle residenze per anziani, i primi soggetti ad essere stati vaccinati a gennaio 2020, ma in generale a tutte le persone over 60 per le quali siano passati almeno 6 mesi dal completamento del ciclo.

“Non abbiamo nessun problema di scorte: le dosi ci sono e siamo in grado di assicurare a tutti la terza dose“, ha aggiunto Speranza.

A supportarlo anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella che si è espresso sull’importanza di vaccinarsi sostenendo che non possono prevalere “i pochi che vogliono rumorosamente imporre le loro teorie antiscientifiche e che danno sfogo, talvolta, ad una violenza insensata“.

Speranza sulla terza dose e le restrizioni

Il ministro ha poi sottolineato come, pur con una percentuale alta di vaccinati (l’86,10% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose), occorre continuare a mantenere le misure precauzionali a partire dalle mascherine nei luoghi chiusi.

I numeri della pandemia che arrivano dagli altri paesi, ha evidenziato,”ci dicono che la sfida è aperta e che c’è bisogno di massima attenzione“.