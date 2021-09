Vaccino Covid, Speranza: “Terza dose anche ad altre fasce di popolazione, abbiamo dosi a sufficienza”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che la terza dose di vaccino anti-Covid verrà estesa anche ad altre fasce di popolazione.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto in occasione della seconda giornata del Festival delle Città, organizzato a Roma. In questo contesto, il ministro ha rilasciato alcune dichiarazioni relative alla pandemia da coronavirus e alla somministrazione della terza dose di vaccino.

In particolare, Speranza ha annunciato che l’inoculazione della terza dose di vaccino anti-Covid verrà estesa ad altre fasce di popolazione, nel momento in cui i richiami per le categorie già indicate risulteranno completati.