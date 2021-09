Vaccino Covid, terza dose con l’antinfluenzale: il piano del Ministero

Vaccino Covid, terza dose assieme a quello antinfluenzale. A breve previsto il via libera da Aifa, il Ministero in attesa.

Vaccino Covid, terza dose insieme a quello per l’influenza? Il Ministero della Salute è in attesa di dare il via libera alla somministrazione, deve prima concludersi l’istruttoria “perché l’abbinamento non è nella scheda tecnica dei due vaccini anti-Covid a Rna-messaggero”, secondo le parole di un autorevole collaboratore di Roberto Speranza.

Vaccino Covid, terza dose con l’antinfluenzale

A breve l’Aifa darà il via libera alla somministrazione della terza dose di vaccino Covid assieme a quello antinfluenzale, deve prima terminare di esaminare i dati forniti dalle aziende farmaceutiche. Dal 4 ottobre 2021, la Regione Lazio partirà con l’ok dallo Spallanzani, secondo le dichiarazioni dell’assessore alla Salute Alessio D’Amato.

Terza dose del vaccino Covid e antinfluenzale, i benefici

“Come già detto dall’Ema, non ci sono controindicazioni nel fare sia il vaccino antinfluenzale che la terza dose contro il Covid”, ha detto Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma. “Anzi, è importante farsi quello contro il virus influenzale perché in questo modo non solo si evita la malattia ma si riducono sensibilmente i ricoveri a causa dell’influenza che potrebbero associarsi a quelli del Covid, creando un sovraffollamento nelle strutture sanitarie”.

Vaccino Covid, terza dose assieme all’antinfluenzale: “Aiuto per l’inverno”

La decisione sarebbe nata dalle previsioni sulla pandemia in inverno: “Dobbiamo attenderci, oltre alla crescita di casi di Covid, anche un nuovo rialzo della circolazione di infezioni respiratorie, inclusa da virus influenzale“, ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano.