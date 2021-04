Vaccino Curevac, l’immunologo Forni: “Può essere una soluzione”

L'immunologo Forni durante un'intervista a Cusano Italia Tv ha parlato di Curevac, il vaccino tedesco da lui definito come una potenziale "soluzione"

In seguito alle recenti ipotesi su un prossimo mancato rinnovo del contratto tra Astrazeneca e l’Unione Europea, avvalorata anche dalle recenti affermazioni del commissario europeo Breton, adesso l’opinione pubblica intera si interroga su come sarebbe un possibile futuro senza Astrazeneca.

Guido Forni, immunologo e socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” in onda su Cusano Italia Tv, ha risposto ad alcune interessanti domande, riguardo alla situazione dei vaccini in Italia, con particolare riferimento al vaccino tedesco Curevac, che è già stato prenotato dall’Unione Europea e che si prepara a far presto il suo ingresso in scena nella lotta contro Covid-19.

Forni sul vaccino Curevac e Astrazeneca

L’immunologo Forni, nel corso della sua intervista ha parlato dell’attuale situazione dei vaccini e in particolare di Astrazeneca, ecco le sue parole a riguardo:

“C’è una componente scientifica e un’altra industriale-economico-politica: Astrazeneca ci ha fatto penare, ha dato i vaccini ad altri paesi e meno in Europa, questo crea delle ripicche e man mano che ci saranno più vaccini, altrettanto efficaci e magari con qualche effetto collaterale in meno, può darsi che l’UE scelga di andare su un’altra strada“.

Tuttavia ha anche sottolineato che Astrazeneca è al momento uno dei vaccini a nostra disposizione per combattere Covid-19 e a tal proposito ha fatto un’importante precisazione:

“Non bisogna avere timori di fare questo vaccino e non bisogna aspettare eventualmente un vaccino migliore perchè il rischio del virus covid è molto molto molto più elevato di possibili rischi legati a questo vaccino“.

Le parole di Forni sul vaccino Curevac

L’immunologo, nel corso dell’intervista, ha fatto anche importanti dichiarazioni riguardo al vaccino tedesco dell’azienda biofarmaceutica Curevac, ecco le sue parole:

“Se arrivasse nel giro di poche settimane e funzionasse un vaccino europeo a mRna sarebbe fantastico, sarebbe la soluzione. È una ditta tedesca finanziata dall’Europa che ha una tecnologia più avanzata rispetto a Pfizer e Moderna, il vaccino si può conservare a temperatura ambiente e non avrebbe effetti collaterali. L’UE ha prenotato 450 milioni di dosi. Se tutto va bene questo vaccino sarà la rivoluzione dei vaccini“.

Forni ha anche spiegato a che fase è giunta la sperimentazione del vaccino Curevac, ecco le sue parole: