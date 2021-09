Vaccino: Figliuolo: raggiunto l’80% nelle prime somministrazioni

Rieti, 7 set. (askanews) – Per me oggi è un bel giorno perchè abbiamo appena raggiunto e di poco superato l’80% delle prime inoculazioni: è un traguardo importante perchè ci dice che a fine settembre raggiungeremo 80% di platea interamente vaccinata ovvero 43milioni e 200mila cittadini dai 12 anni in su che completeranno la scheda vaccinale”. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Covid Figliuolo in visita all’hub vaccinale Amazon a Passo Corese in provincia di Rieti, nel Lazio.

“Si partirà con la terza dose a settembre per gli immunocompromessi, una platea di tre milioni di persone, poi a seguire si andrà sugli anziani e sui sanitari e poi vedremo”. Ha aggiunto il Generale Figliuolo.