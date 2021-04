Vaccino Moderna, gli anticorpi contro il Covid durano almeno sei mesi

Gli anticorpi covid sono presenti fino a 6 mesi nei soggetti che hanno ricevuto il vaccino prodotto da Moderna: lo studio.

Una delle domande ancora con risposta incerta in merito ai vaccini covid fin qui approvati dagli organi competenti è: qual è la durata dello scudo immunitatio garantito? Stando a quanto indicato dall’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, la protezione attesa dovrebbe essere di 9 e i 12 mesi, ovvero un intervallo di tempo molto simile a quello che avviene con i preparati che schermano dall’influenza stagionale.

Un recente studio effettuato sul vaccino prodotto dall’azienda Moderna ha dimostrato che gli immunizzati presentano elevata attività anticorpale fino a sei mesi dall’inoculazione della seconda dose e questo dato è da intendersi come molto positivo in quanto gli anticorpi solo sono una parte della risposta immunitaria dell’essere umano. I test sono stati eseguiti dall’Istituto nazionale di allergia e malattie infettive (NIAID) e della Scuola di Medicina dell’Università Emory di Atlanta, in collaborazione con gli scienziati del Kaiser Permanente Washington Health Research Institute di Seattle e della Scuola di Medicina dell’Università del Maryland.

Gli anticorpi covid del vaccino Moderna

Nello specifico gli scienziati hanno analizzato la presenza di anticorpi neutralizzanti del vaccino a 6 mesi dalla seconda dose attraverso tre distinti esami sierologici. Il test immunoassorbente ha evidenziato che i titoli anticorpali sono risultati essere di “92.451 (Intervallo di confidenza al 95% [CI], da 57.148 a 149.562) nei partecipanti con età compresa tra 18 e 55 anni; di 62.424 (CI al 95%, da 36.765 a 105.990) in quelli di età compresa tra i 56 e i 70 anni; e di 49.373 (CI al 95%, da 25.171 a 96.849) in quelli con più di 71 anni”.

Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna, ha così commentato i dati dello studio: “Siamo lieti che questi nuovi dati mostrino la persistenza degli anticorpi per 6 mesi dopo la seconda dose del nostro vaccino COVID-19.

Questi risultati – ha aggiunto – ci danno ulteriore fiducia nella protezione offerta dal nostro vaccino. Restiamo impegnati nel continuare ad affrontare la pandemia di COVID-19”.