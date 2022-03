Vaccino Novavax in Campania, arrivate le prime 17mila dosi. Ieri è stato consegnato a Napoli il primo stock, 53mila fiale assegnate alla Regione.

Vaccino Novavax in Campania, nella giornata del 28 febbraio 2022 sono state consegnate le prime 17mila dosi a Napoli. Circa 53mila le fiale assegnate alla Regione per proseguire con la campagna vaccinale contro il Covid.

Vaccino Novavax in Campania

Da oggi, 1 marzo 2022, in Campania ci si può vaccinare con Novavax contro il Covid.

Il nuovo farmaco a base di proteine, sviluppato in America, si aggiunge a quelli già utilizzati in Italia, come Pfizer e Moderna.

Le fiale del vaccino verranno distribuite agli hub vaccinali campani per portare avanti la profilassi. Novavax prevede una somministrazione in due dosi, sempre attraverso iniezione intramuscolare al braccio, a distanza di 21 giorni l’una dall’altra.

Novavax, arriva il nuovo vaccino in Campania

In Lombardia Novavax è stato riservato per le nuove prime dosi agli over 18 anni, in modo da conservare il 50% delle scorte per le seconde inoculazioni.

Anche la Campania potrebbe seguire il medesimo protocollo.

Dove vaccinarsi con Novavax in Campania

Presso la Asl di Napoli 2 Nord sono partite le vaccinazioni in modalità opern day, quindi senza la necessità di prenotarsi. Ci si potrà vaccinare presso i centri di Monteruscello, Bacoli, Forio d’Ischia, Procida, Mugnano, Afragola, purché non si abbia già ricevuto una dose di vaccino.