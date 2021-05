Migliaia di over 40 possono già prenotare il loro vaccino Covid: quali sono le regioni in cui è già aperta la prenotazione?

Come annunciato dal commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, da lunedì 17 maggio 2021 è possibile prenotare il vaccino anti Covid anche per i soggetti over 40. Non in tutte le Regioni è però già aperta questa possibilità: in quali deve ancora partire?

Vaccino over 40: dove si può già prenotare

Tra i territori dove le prenotazioni per i nati dal 1981 sono già aperte vi sono:

Veneto

Friuli Venezia-Giulia

Piemonte con distinzioni tra 45-49enni, che potranno prenotarsi dal 17 maggio e 40-44 che dovranno attendere il 21 maggio;

con distinzioni tra 45-49enni, che potranno prenotarsi dal 17 maggio e 40-44 che dovranno attendere il 21 maggio; Puglia che comincerà lunedì 17 maggio dai nati tra il 1970 e il 1973 per poi proseguire mercoledì 19 con la fascia 1974-1977 e venerdì 21 con quella dal 1978 al 1981;

che comincerà lunedì 17 maggio dai nati tra il 1970 e il 1973 per poi proseguire mercoledì 19 con la fascia 1974-1977 e venerdì 21 con quella dal 1978 al 1981; Sicilia

Abruzzo

Basilicata

Provincia Autonoma di Bolzano

Emilia-Romagna

Campania , dove la fascia 45-49 poteva già prenotarsi dalla settiimana precedente e i soggetti con età dai 45 ai 49 anni potranno effettuare la prenotazione dal 19 maggio;

, dove la fascia 45-49 poteva già prenotarsi dalla settiimana precedente e i soggetti con età dai 45 ai 49 anni potranno effettuare la prenotazione dal 19 maggio; Toscana ma solo per chi ha 48 e 49 anni: per gli altri l’apertura sarà progressiva.

Vaccino over 40: quando partono le altre regioni

Tra le regioni i cui residenti dovranno invece attendere ancora qualche giorno sono la Lombardia, che punta ad aprire la prenotazione agli over 40 dal 20 maggio secondo quanto annunciato dal coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso. Dal 27 maggio toccherà alla fascia 30-39 anni. Nel Lazio, invece, si è partiti con una sperimentazione, l’open day AstraZeneca, che ha consentito la vaccinazione di tanti over 40.

Ora si apre alla fascia 48-51, a cui si aggiunge la possibilità di ricevere il vaccino di AstraZeneca o Johnson & Johnson per i cittadini con più di 40 anni dal medico di base.

Nelle Marche le prenotazioni partiranno dal 19 maggio ma le somministrazioni non avverranno comunque prima di fine giugno. In Liguria si apriranno invece da venerdì 21 maggio alla fascia 45-49 anni, mentre dal 28 maggio ai 40-44 anni.

Vaccino over 40: in 5 regioni manca ancora una data

Non c’è invece ancora una data per Calabria, Molise, Sardegna e Trento per gli over 40. In Valle d’Aosta, invece, le prenotazioni sono aperte solo ai soggetti con comorbidità, mentre resta ancora da stabilire una data per chi non soffre di patologie.