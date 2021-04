Vaccino pediatrico Covid, l’immunologa Viola: “Prime dosi per bambini possibili entro maggio”

Il vaccino pediatrico anti Covid per i soggetti con più di 12 anni potrebbe arrivare entro maggio: lo ha annunciato Antonella Viola.

L’immunologa Antonella Viola ha annunciato che a maggio potrebbe essere approvato il primo vaccino pediatrico anti Covid: la sua previsione è basata sul fatto che venerdì 9 aprile la Pfizer ha presentato alla Food and Drug Administration (l’ente regolatorio americano) la richiesta di approvazione per l’uso di emergenza del suo vaccino per i ragazzi fino a 12 anni.

Vaccino pediatrico anti Covid

L’esperta ha spiegato che anche Moderna sta completando gli studi e a breve potrebbe chiedere anch’essa l’autorizzazione. Se tutto procederà per il meglio e anche l’Ema approverà l’uso per gli over 12 entro maggio si potrà procedere a vaccinare anche i ragazzi più giovani.

“Sebbene al momento la vaccinazione dei giovani e dei giovanissimi non sia prioritaria, il loro coinvolgimento nella campagna vaccinale sarà ad un certo punto essenziale non solo per la protezione individuale ma soprattutto per limitare la circolazione del virus“, ha ricordato la Viola.

Se infatti da una parte hanno molte meno probabilità di sviluppare la malattia in forma grave, dall’altra immunizzandoli si renderebbero le scuole ancora più sicure.

Per quanto riguarda i bambini sotto i 12 anni di età, gli studi clinici sono invece appena iniziati sia per Pfizer sia per Moderna e quindi ci vorrà più tempo. Pregliasco aveva infatti anticipato che ad aprile sarebbe partita la sperimentazione delle due case farmaceutiche americane sui bambini dai due ai cinque anni per valutarne la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità.