Dopo il via libera di Ema e Aifa, l’Italia è pronta per far partire la campagna di somministrazione del vaccino contro il Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni: il commissario per l’emergenza Figliuolo ha annunciato che le dosi saranno inoculate a partire dal 16 dicembre.