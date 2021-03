Vaccino, Pfizer annuncia efficacia del 100% tra i 12 e i 15 anni d’età

Sulla base degli ultimi test effettuati, Pfizer-BioNTech ha annunciato il raggiungimento del 100% di efficacia dei vaccini su ragazzi da 12 a 15 anni.

Nella giornata del 31 marzo Pfizer-BioNTech ha annunciato che il suo vaccino anti Covid ha un’efficacia del 100% sui soggetti dai 12 ai 15 anni di età. Si tratta di un risultato estremamente positivo, ottenuto sulla base di un test effettuato su 2.260 adolescenti negli Stati Uniti, che permetterà di poter avviare la campagna di vaccinazione per questa fascia di età in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Vaccino Pfizer, efficacia del 100% sugli adolescenti

Nel comunicato stampa in cui viene annunciato l’esito dei test, la casa farmaceutica ha inoltre affermato che questi ultimi: “Hanno dimostrato un’efficacia del 100% e risposte degli anticorpi potenti“. Alla luce di ciò, Pfizer-BioNTech chiederà alle agenzie di controllo dei farmaci l’approvazione del vaccino per gli adolescenti.

A seguito dell’annuncio di Pfizer, il ministro della Salute israeliano Yuli Edelstein ha dichiarato che il paese è pronto a iniziare le somministrazioni nella fascia d’età 12-15 anni una volta che il vaccino sarà approvato dalla Fda americana: “L’annuncio della Pfizer è una notizia fantastica.

Ora non resta altro da fare che una rapida approvazione di più acquisti di vaccini, così da poter essere pronti a vaccinare immediatamente dopo l’approvazione della Fda”.

In preparazione i test sui bambini

Nel frattempo, come si può leggere in una nota delle società, a partire dalla prossima settimana dovrebbero iniziare i test sul vaccino Pfizer-BioNTech sui bambini dai 2 ai 5 anni di età. Sono invece già iniziati i test per la fascia d’età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Per entrambe le sperimentazioni è prevista la somministrazione di due dosi a circa 21 giorni di distanza su soggetti suddivisi in tre gruppi anagrafici: bambini dai 5 agli 11 anni, dai 2 ai 5 anni e dai 6 mesi ai 2 anni.