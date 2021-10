Vaghaye (Medcampus), 'una premiazione per i medici del futuro

Roma, 29 ott. (Labitalia) – "L'emergenza pandemica lo ha dimostrato: la professione medica, oltre che un solido investimento sul proprio futuro, rappresenta anche una vera e propria missione con benefici che coinvolgono tutta la società. Per questo noi di MedCampus abbiamo deciso di premiare i medici del futuro sabato 30 ottobre alle ore 15.30 con un evento dedicato a loro, finalmente in presenza, presso gli Ospedali Riuniti di Foggia".

Ad annunciarlo all'Adnkronos/Labitalia Leonardo Vaghaye, imprenditore e fondatore di MedCampus, l'accademia community che aiuta a superare il test di Medicina attraverso una preparazione personalizzata a 360 gradi e un continuo supporto psicologico dello studente.

"Per la nostra cerimonia di premiazione – spiega Vaghaye – abbiamo scelto il polo universitario in cui si laureano gli studenti di medicina, un luogo altamente simbolico e importante per tutta la città. Nel corso dell'evento verranno premiati gli studenti che hanno superato il Test di Medicina e Odontoiatria nell'anno accademico 2021, nonostante le molte difficoltà imposte dal momento storico".

"Quest'anno – ammette – è stato certamente molto intenso, e avremo l'opportunità di premiare oltre duecento ragazzi; molti di loro hanno addirittura scalato le graduatorie di due o più test, dimostrando straordinarie qualità che fanno ben sperare per il futuro del settore sanitario".

Il fondatore della startup MedCampus ricorda che "a fronte di una possibilità su 7 di entrare (70mila ragazzi e solo 9mila disoponibili nelle università statali), questo percorso faccia registrare il minor tasso di abbandono universitario in assoluto.

Le prospettive occupazionali, inoltre, rimangono altissime".

"Inoltre circa il 64% dei laureati trova lavoro già a un anno dalla laurea, mediamente in 2 o 3 mesi. A 5 anni dal titolo di studio, il tasso sale al 95%. Ancora più interessante, l'89% utilizzerà le competenze apprese. Studiare Medicina, quindi, è senza dubbio una delle scelte professionali più oculate".

"Siamo estremamente soddisfatti di come gli studenti che si sono affidati a MedCampus abbiano saputo affrontare e vincere una sfida così importante, sia nella vita che per il loro futuro professionale", conclude l'imprenditore Leonardo Vaghaye.