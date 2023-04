Vagone di un treno merci uscito dai binari a Firenze Castello

Firenze, 20 apr. (askanews) – Un vagone di un treno merci, nella notte tra il 19 il 20 aprile, è uscito dai binari nel tratto ferroviario tra Firenze e Bologna in prossimità della stazione di Firenze Castello. Secondo la Rete ferroviaria italiana (Rfi) l’incidente non ha provocato feriti ma ci sono diversi danni alle infrastrutture.

A causa dello svio, purtroppo si registrano numerosi disagi per la circolazione ferroviaria in tutta la dorsale nord-sud del Paese, anche per l’Alta Velocità con treni in ritardo e diverse cancellazioni.