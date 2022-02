Vaia e la primavera di rinascita con il Covid debellato da vaccini e terapie

Francesco Vaia e la gioia social per la primavera 2022 che sarà di rinascita con il Covid debellato da vaccini e terapie e dal coraggio degli italiani

Il direttore dello Spallanzani di Roma, prima struttura a somministrare l’antivirale di Pifizer Paxolovid, pubblica un post in cui “boccia” i vaticinatori di sventure e gioisce per come stanno andando le cose.

Ha Scritto Vaia: “Il covid 2022 è molto diverso dal Covid-19. Grazie a vaccino e terapie, grazie alla determinazione e coraggio degli Italiani, siamo in un presente diverso”.

Un presente “fatto di mitigazione delle misure e di voglia di vivere. La primavera è vicina e sarà di rinascita. I vaticinatori di sventure se ne facciano una ragione!”. Il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma non nasconde dunque il suo ottimismo.

La proposta di Vaia: Paxlovid e monoclonali direttamente dai medici di base e gratis in farmacia

Pochi giorni fa proprio il professor Vaia aveva lanciato una proposta a traino della nuova fase di “sgancio” dalla variante Omicron, spiegando che forse era il caso di “setacciare” i malati gravi dagli asintomatici covid.

La possibile via indicata da Vaia era dunque quella di somministrare gli anticorpi monoclonali ai più fragili e di far prescrivere il Paxlovid direttamente dai medici di base, questo poi per farla ritirare gratuitamente nelle farmacie.