Vaia: "Potenziare il Ssn e finanziarlo meglio, retribuire e motivare operatori"

(Adnkronos Salute) – "Sono orami tre anni che conosciamo la pandemia, serve ricordare? Il giusto, quello che serve in questo momento è guardare avanti, potenziare il Servizio sanitario nazionale, finanziarlo meglio, retribuire e motivare il capitale umano. Qualsiasi cittadino dal Nord al Sud abbia la stessa risposta ai bisogni di salute, non ci siano cittadini che hanno ottime prestazioni e altri scarse. C'è bisogno quindi che su tematiche di primaria importanza, come la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche e cronico-degenerative, ci sia un maggior coordinamento a livello nazionale.

Queste le cose da fare adesso, subito". Così in un video su Facebook il direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, torna sui primi interventi da fare per il rilancio del Ssn in ottica post pandemia Covid.