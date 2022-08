Il piano vaccinale di Bassetti è quello di dare priorità ai giovani omosessuali in quanto più rischio di contrarre il vaiolo delle scimmie.

Oggi c’è stata la prima vittima italiana di vaiolo delle scimmie e subito molti si sono allarmati. Bassetti propone la sua ricetta riguardo il vaccino, Vaia invece invita tutti a non andare nel panico.

Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “Vacciniamo i giovani omosessuali”

I casi di vaiolo delle scimmie sono in aumento e ad oggi, in Italia, sono 714. Un numero abbastanza irrisorio in confronto alla nostra popolazione ma che desta comunque l’attenzione dei medici. Matteo Bassetti più volte è intervenuto sul tema vaccini e stavolta ha dichiarato, come si legge su Agi Agenzia Italia, che bisogna dare priorità ai “giovani uomini omosessuali tra i 18 e i 45 anni”.

Vaia invita alla calma: “letalità bassa”

Oltre a Bassetti anche Vaia, direttore dello Spallanzani, è intervenuto in merito alla questioni vaccini, dicendo che coloro che sono già vaccinati hanno una buona copertura immunitaria ed è necessaria una sola dose di richiamo. Lo Spallanzani sta già iniziando a vaccinare su base volontaria e la metodologia è quella delle due dosi a distanza di 28 giorni. Vaia, inolte, ha osservato come non bisogna andare nel panico in quanto la mortalità del vaiolo delle scimmie è bassa con “una letalità di 1,2 su 10.000”.