Vaiolo delle scimmie, Comitato Ue: “Non c’è emergenza sanitaria, non è il nuovo Covid”

Il Comitato per la sicurezza sanitaria Ue ha “concordato che la situazione su Mpox non deve essere considerata una emergenza per la sicurezza sanitaria in Europa“. Lo ha dichiarato il portavoce Stefan De Keersmaecker. L’Health Security Committee ha concordato un approccio coordinato sul virus, per essere preparati. Il portavoce ha spiegato che sono stati “conclusi contratti per acquisti congiunti di 2 milioni di dosi di vaccini Mpox e trattamenti per 100mila dosi“.

Il vaiolo delle scimmie “non è il nuovo Covid-19” in quanto le autorità sanno come controllare la diffusione. Lo ha sottolineato Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nonostante la preoccupazione per una nuova variante del virus, Kluge ha dichiarato che si può affrontare.

Vaiolo delle scimmie: le varianti e il controllo degli esperti

Un caso della nuova variante più pericolosa, Clade Ib, è stato confermato in Svezia ed è collegato a un’epidemia crescente in Africa. Nella Repubblica Democratica del Congo, negli ultimi mesi, sono morte almeno 450 persone per via del virus. Una variante diversa, Clade II, era alla base dell’epidemia del 2022, che inizialmente ha colpito l’Europa e che continua a circolare in alcune parti del mondo. Hans Kluge ha dichiarato che, indipendentemente dalla variante, gli esperti questa volta sono perfettamente in grado di controllare il virus.