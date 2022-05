Vaiolo delle scimmie: in Lombardia, è stato diagnosticato il primo caso di un paziente positivo. La diagnosi è stata confermata dal Sacco di Milano.

Vaiolo delle scimmie, diagnosticato primo caso in Lombardia al Sacco di Milano

Secondo quanto riferito da AdnKronos Salute, intorno alle ore 19:50 di martedì 24 maggio, è stata diffusa la notizia relativa alla diagnosi del primo caso di vaiolo delle scimmie in Lombardia.

La diagnosi è stata confermata dai medici dell’ospedale Sacco di Milano, struttura sanitaria di riferimento a livello nazionale per le emergenze infettivologiche assieme allo Spallanzani di Roma.

In merito al paziente infettato, gli specialisti del Sacco di Milano hanno riferito che il soggetto si trova in buone condizioni di salute.

A proposito della diagnosi, è intervenuta la direzione Welfare della Regione che ha riferito quanto segue: “Il laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell’Ospedale Sacco ha confermato la diagnosi di positività del campione prelevato da un paziente che presentava sintomi riconducibili al vaiolo delle scimmie”.

Ceppo non autoctono, attivato contact tracing

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, è stato comunicato che il ceppo di vaiolo delle scimmie riscontrato in Lombardia non è autoctono ma proviene dall’estero. L’infezione, infatti, potrebbe essere associata ai focolai che sono stati segnalati in altri Paesi europei come la Germania, la Spagna e il Portogallo.

Dopo aver effettuato la diagnosi, è stato prontamente attivato il contact tracing e si sta procedendo a ricostruire quali siano stati gli eventuali contatti stretti del paziente infetto.

Al momento, tuttavia, non si hanno informazioni circa il numero dei contatti stretti ma è stato rivelato che il soggetto che ha manifestato i sintomi della malattia è recentemente rientrato da un viaggio e si trova in osservazione.