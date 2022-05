Vaiolo delle scimmie, Galli: è un virus non pandemico (per ora)

Roma, 25 mag. (askanews) – “Vorrei, una volta tanto, assumere un atteggiamento e dare un messaggio ottimistico. Ma non sulla base delle mie semplici sensazioni, bensì considerando di che cosa stiamo parlando” e “stiamo parlando di un virus a Dna, un orthopoxvirus, che come tale cambia molto meno rispetto a quello che fa un virus a Rna” come il Sars-CoV-2. Inoltre “ha delle modalità di diffusione certo importanti, allarmanti, ma non tali da metterci nella condizione di pensare a breve termine a un’epidemia diffusa in maniera generalizzata”: lo ha detto a Sky TG24 Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, ospite di Buongiorno, parlando del vaiolo delle scimmie.