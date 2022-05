Vaiolo delle scimmie, il commento di Bassetti: “Avremo migliaia di casi”

Il noto infettivologo Matteo Bassetti ha detto la sua sul vaiolo delle scimmie in diretta televisiva: "Avremo migliaia di casi"

Nel Regno Unito sono stati scoperti alcuni casi di vaiolo delle scimmie, una malattia che inizia a creare ansia in tutto il mondo. I casi di “monkeypox” sembrano essere in incremento un po’ ovunque e gli infettivologi provano a spiegare che cosa sta accadendo.

L’origine del vaiolo delle scimmie

Non si tratta, per la verità, di una malattia nuova. Il vaiolo delle scimmie è una malattia “ciclica”, dopo diversi anni torna a veder aumentare i propri casi, ed è proprio quello che sta accadendo in questi giorni.

Le parole di Matteo Bassetti sul vaiolo delle scimmie

Interrogato su questo argomento il noto virologo Matteo Bassetti, il direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, ha dato la sua opinione sul “monkeypox” in collegamento da remoto con lo studio di ‘Un giorno da pecora’.

L’infettivologo genovese ha dichiarato: “Finora sono stati accertati una ventina di casi, ne vedremo molti di più: arriveremo a qualche migliaio.” Ma quanto c’è da preoccuparsi? Il professore risponde: “Il vaccino del vaiolo funziona, chi non l’ha fatto non è coperto.”