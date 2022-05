Vaiolo delle scimmie, primo caso in Emilia Romagna, è un paziente di Bologna

Non si arrestano i contagi da vaiolo delle scimmie, primo caso ufficiale di "monkeypox" in Emilia Romagna, è un paziente di Bologna che sta bene

Non si arresta la conta dei contagi in Italia dal virus del vaiolo delle scimmie, c’è il primo caso in Emilia Romagna, è un paziente di Bologna e sulla sua individuazione arriva la conferma del Policlinico Sant’Orsola, che spiega come l’uomo sia in buone condizioni.

I casi di vaiolo delle scimmie in Italia continuano a crescere e dovrebbero essersi attestati intorno ad una decina dopo il rilevamento delle ultime positività a Milano e Verona. Anche in Emilia Romagna dunque è stato individuato il primo caso regionale.

Il vaiolo delle scimmie arriva in Emilia Romagna

Dal Sant’Orsola di Bologna, dove il paziente è ricoverato in isolamento fanno sapere che “le sue condizioni sono buone e stabili ed è in corso l’indagine epidemiologica per conoscere i suoi contatti”.

Poi la chiosa di Giuseppe Diegoli, responsabile Area sanità veterinaria e igiene degli alimenti del servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica Emilia Romagna, che ha detto: “Nessun allarmismo”.

La conferma di Diegoli: “Nessun allarmismo”

Il camice bianco lo ha confermato nel corso dell’inaugurazione della nuova sede territoriale di Bologna dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. In queste ultime ore il Ministero della Salute ha intanto diramato la circolare con cui i protocolli e i modelli operativi suggeriti per arginare il virus vengono diffusi e messi a disposizione delle autorità sanitarie regionali e centrali.