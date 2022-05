In Italia è stato rilevato il primo caso di vaiolo delle scimmie in un uomo tornato dalle Canarie: attualmente è in isolamento allo Spallanzani.

L’Istituto Lazzaro Spallanzani ha identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia: si tratta di un giovane paziente appena rientrato dalle Canarie attualmente ricoverato in isolamento in discrete condizioni. Il quadro clinico è risultato caratteristico e il virus, hanno reso noto dall’ospedale, è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e di sequenziamento genico dai campioni delle lesioni cutanee.

Sono in corso indagini epidemiologiche e il tracciamento dei contatti, con altri due casi sospetti in fase di accertamento.