Vaiolo delle scimmie, primo caso italiano a Cuba

Secondo quanto riporta il Ministero della Salute, a Cuba si registra il primo caso di vaiolo delle scimmie, ed è un turista italiano.

L’uomo era atterrato lo scorso lunedì 15 agosto e avrebbe iniziato ad accusare i sintomi il 17 agosto. Il giorno dopo è stato trasferito all’ospedale, dove ora è in terapia intensiva.

Come riporta il ministero cubano, l’uomo versa in condizioni critiche e si stanno esaminando le concause che avrebbero reso grave la situazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il turista avrebbe alloggiato in una casa in affitto e visitato diversi luoghi delle provincia occidentali del paese, dove probabilmente è avvenuto il contatto con il virus del vaiolo.

Il caso argentino

Restanto in Sud America, prima ancora di Cuba si era registrato un primo caso di vaiolo in Argentina lo scorso 16 maggio.

Un uomo di Buenos Aires era appena tornato dalla Spagna ed era risultato subito positivo, manifestando i sintomi principali quali febbre e mal di testa, come aveva riferito il Ministero della Salute argentino.

In seguito, sono arrivate le rassicurazioni sulle condizioni del paziente ricoverato: “il paziente è in buone condizioni, è in trattamento sintomatico, e coloro che sono a contatto con lui sono sotto controllo clinico ed epidemiologico, senza mostrare sinora sintomi”.