Secondo caso di morte per il vaiolo delle scimmie in Spagna. Dopo la prima vittima a Valencia, è morta un'altra persona in Andalusia.

Vaiolo delle scimmie: secondo morto in Spagna

Dopo la prima vittima nella regione di Valencia, il Ministero della Sanità spagnolo ha confermato un secondo decesso, questa volta in Andalusia. Entrambi i pazienti, nei giorni precedenti al decesso, erano stati ricoverati. Per tutti e due i pazienti sono stati rischiesti gli esami autoptici, per riuscire a chiarire con maggiore precisione la causa della morte, dovuta alle conseguenze del vaiolo delle scimmie.

I due pazienti morti per il vaiolo delle scimmie

Le autorità sanitarie della Valencia hanno spiegato che il paziente, un uomo di 40 anni che si trovava in terapia intensiva nell’ospedale di Alicante, è morto a causa di un’encefalite, provocata da un’infezione. Le autorità sanitarie dell’Andalusia hanno spiegato che il secondo paziente deceduto, che era ricoverato nella terapia intensiva di Cordoba, aveva 31 anni e aveva un’infezione simile alla meningite. Il ministero della Salute ha reso noto che ci sono stati 4.298 casi di persone infette.

Su 3.750 pazienti di cui si hanno informazioni, 20 sono stati ricoverati.