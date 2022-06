Vaiolo scimmie, Bavarian Nordic: pronti a dare vaccini al mondo

Roma, 22 giu. (askanews) – La danese Bavarian Nordic non rende i resti per il numero di ordini che continuano ad aumentare. L’azienda di Copenaghen è l’unica a produrre un vaccino già approvato contro il vaiolo delle scimmie che si sta diffondendo nel mondo, soprattutto in Europa.

“Il vaccino è in realtà lo stesso vaccino contro il vaiolo, la tecnologia MVA-BN, che è il nostro vaccino contro il vaiolo approvato da molto tempo, che ha anche ottenuto questa indicazione nel 2019 per il vaiolo delle scimmie” ha spiegato Rolf Sass Sorensen, vicepresidente di Bavarian Nordic.

Da quando c’è stata l’approvazione nel 2019 – ha spiegato l’azienda – sono state vendute poche centinaia di dosi ma ora c’è grande richiesta. La Bavarian Nordic sostiene di essere in grado di produrne circa 30 milioni all’anno e con la domanda attuale di poter facilmente rifornire il mercato globale. Con una doppia finalità.

“È un vaccino che può essere utilizzato sia in caso di esposizione, quindi se ci si vaccina pochi giorni dopo l’esposizione si può essere protetti.

Ma è anche possibile utilizzare il vaccino come profilassi, cioé prima di essere esposti alla malattia, prima di essere esposti al vaiolo delle scimmie”, ha detto ancora Sass Sorensen.

Secondo l’ultimo monitoraggio del Ministero della Salute in Italia al momento ci sono 85 casi registrati.

Immagini Afp